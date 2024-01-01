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Европа в 2023 году импортировала рекордный объем СПГ

Европа в 2023 году импортировала рекордный объем СПГ
Фото: AP Photo/ Michael Sohn

Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза в 2023 году оказались рекордными за все время наблюдений и превысили 131 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в декабре снизились после роста месяцем ранее. По итогам декабря они составили 11,36 млрд куб. м, оказавшись на 4% ниже, чем в ноябре, и на 6% меньше, чем в прошлом году. Этот показатель стал вторым для декабря в истории. Предыдущий максимум был установлен в декабре 2022 года, передает ТАСС.

Всего в 2023 году поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 131,22 млрд куб. м - на 1,9% больше, чем в предыдущем году. Таким образом, импорт СПГ европейскими странами в прошедшем году стал рекордным за все время наблюдений.

СПГ в 2023 году занял первое место по доле среди источников получения газа Европой - 40%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем на 29 декабря. На втором месте с долей в 29% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 11% - поставки из Северной Африки.

Доля поставок газа с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) выросла до 9,7%. Это больше, чем было поставлено из Великобритании (5,8%).

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