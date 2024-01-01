В третьем квартале 2023 года физическим лицам из Молдовы из-за границы через лицензированные банки было переведено средств на сумму 442,47 миллиона долларов, что на 13,4 процента меньше, чем во втором квартале 2022 года.
По данным Национального банка Молдовы, из общего объема около 329,43 млн долларов (в валовом выражении), т.е. 73,6%, было осуществлено через системы денежных переводов, сообщает mold-street.com
С точки зрения географического происхождения переводов в пользу физических лиц, переводы из стран ЕС увеличились на 15% по сравнению с третьим кварталом 2022 года и составили 55,7%.
Данные НБМ показывают, что в третьем квартале 2023 года произошло сокращение переводов из стран СНГ (особенно из России) на 68,6% по сравнению с третьим кварталом 2022 года, что составило всего 10,3 процента.
Отметим, что в прошлом году, сразу после боевых действий в Украине, произошел значительный рост денежных переводов из России в Республику Молдова.
В третьем квартале 2023 года переводы из других стран составили 34% от общего объема переводов в пользу физических лиц, снизившись на 0,7% по сравнению с II кварталом 2022 года.
Согласно анализу переводов по основным странам, наибольшая доля пришлась на переводы из Израиля (14,7 процента) — 65,08 миллиона долларов, что на 0,5 процента больше, чем в третьем квартале 2022 года.
Значительные поступления зарегистрированы из Германии – 63,81 млн долларов (рост на 12,3%); из Италии – 56,67 млн долларов (+16,7%); из России - 41,98 млн долларов (-70,4%) и из США - 43,80 млн долларов (-1,1%).
В первую десятку стран также входят Франция, Великобритания, Ирландия, Румыния и Бельгия.
По данным НБМ, в сумму включены как международные переводы через системы денежных переводов (СРБ), так и другие международные банковские переводы в пользу физических лиц (за исключением переводов, связанных с предпринимательской деятельностью и инвестиционного характера).
В суммы также включены внутренние банковские переводы от нерезидентов (представителями международных организаций являются представители внешнеэкономических агентов, посольств, консульств, государственных представительств) физическим лицам-резидентам.