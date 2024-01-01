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В Японии за два дня произошло больше землетрясений, чем за три года

В Японии за два дня произошло больше землетрясений, чем за три года
Фото: открытые источники

За первые двое суток 2024 года произошло по крайней мере 521 землетрясение различной силы, магнитуда самого мощного из которых составила 7,6

Сейсмологи Японии за первые двое суток после наступления 2024 года зафиксировали больше землетрясений, чем за три прошедших года. Об этом свидетельствуют статистические данные национального метеорологического управления страны, передает ТАСС.

За первые двое суток 2024 года в Японии произошло по крайней мере 521 землетрясение различной силы, магнитуда самого мощного из которых составила 7,6. При этом в период с декабря 2020-го по декабрь 2023 года в стране было зафиксировано 506 землетрясений.

По последним данным, число жертв серии землетрясений в Японии составило 65, более 100 человек пострадали. Наибольший ущерб получила префектура Исикава, расположенная ближе всего к эпицентрам подземных толчков - там было разрушено более 200 домов, еще более 200 построек сгорело в результате возникших пожаров. При этом местные власти предупреждают, что реальные масштабы разрушений могут быть выше, поскольку все еще ведется их оценка. В настоящее время в пострадавшем регионе Японии продолжаются спасательно-поисковые работы, в которых задействованы вооруженные силы страны.

В эвакуационных центрах до сих пор находятся более 32,5 тыс. человек. В первые дни после начала землетрясений эвакуироваться были вынуждены более 60 тыс. жителей центральной и западной частей Японии.

После начала землетрясений 1 января в Японии на протяжении более 20 часов сохранялась угроза цунами для всего западного побережья страны. Землетрясение магнитудой 7,6 стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели, существует опасность новых мощных землетрясений магнитудой выше 7. Местных жителей призывают соблюдать максимальную бдительность и следить за официальными сообщениями экстренных служб и властей.
  • Вчера, 12:04
  • DTV
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