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В Молдове снижены пошлины при импорте сырья, которое отсутствует на внутреннем рынке

В Молдове снижены пошлины при импорте сырья, которое отсутствует на внутреннем рынке
Фото: noi.md

Парламент Молдовы одобрил во втором чтении проект поправок к Закону об утверждении Комбинированной товарной номенклатуры, которые предусматривают снижение таможенных пошлин на ввоз сырья, закупаемого на альтернативных рынках.

Документ предполагает изменение около 50 тарифных позиций, в том числе применение нулевой пошлины по 37 тарифным позициям для продукции, импортируемой в качестве сырья для последующего использования в перерабатывающей промышленности. Это товары, которые отсутствуют на внутреннем рынке и не могут быть импортированы в преференциальном режиме в соответствии с действующими соглашениями о свободной торговле (различные ингредиенты, используемые в пищевой промышленности, препараты для обработки металлов, химические соединения, силиконы и т.д.), пишет mybusiness.md ссылаясь на monitorul.fisc.md.

В то же время, пошлины на некоторые тарифные позиции скорректированы, исходя из обязательств Молдовы в рамках ВТО. Также в закон вносятся технические изменения для исправления ряда ошибок в описании товарной номенклатуры, актуализированной в 2022 г.

Цель законопроекта - обеспечение благоприятных условий деятельности молдавских перерабатывающих компаний, а также снижение конечной стоимости продукции, которую они производят. Изменения позволят создать более выгодные условия для закупки сырья без применения или с применением сниженных таможенных пошлин. Снизится себестоимости продукции, уменьшится риск зависимости от единого рынка поставок, ускорится развитие перерабатывающей промышленности и улучшится инвестиционная привлекательность Молдовы.

Как ожидается, корректировка таможенных пошлин может иметь положительное воздействие на госбюджет – более $460 тыс. (исходя из показателей импорта в 2022 г.).
  • Вчера, 12:10
  • DTV
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