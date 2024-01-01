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Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 14 декабря
Фото: istockphoto.com
Фьючерс на нефть WTI с поставкой в феврале падал до $69,38 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE опустилась ниже $75 за баррель впервые с 14 декабря 2023 года, свидетельствуют данные торгов, пишет ТАСС.
По данным биржи на 12:22 мск, цена Brent снижалась на 1,47%, до $74,92 за баррель.
К 12:26 мск фьючерс на нефть марки Brent ускорил снижение и торговался на уровне $74,88 (-1,55%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале падал на 1,39%, до $69,38 за баррель.
- Вчера, 12:13
- DTV
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