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Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 14 декабря

Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 14 декабря
Фото: istockphoto.com

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в феврале падал до $69,38 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE опустилась ниже $75 за баррель впервые с 14 декабря 2023 года, свидетельствуют данные торгов, пишет ТАСС.

По данным биржи на 12:22 мск, цена Brent снижалась на 1,47%, до $74,92 за баррель.

К 12:26 мск фьючерс на нефть марки Brent ускорил снижение и торговался на уровне $74,88 (-1,55%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале падал на 1,39%, до $69,38 за баррель.

  • Вчера, 12:13
  • DTV
  • Просмотров: 103
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