У нового штамма коронавируса появились неожиданные симптомы, кроме уже привычного насморка и боли в горле. Об этом пишет tsn.ua со ссылкой на IFlScience.
Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), новый штамм COVID JN.1 быстро распространяется в декабре. Он стал самым распространенным штаммом коронавируса в США, а также фиксируют случаи в Великобритании, Китае и Индии.
Пока что органы здравоохранения не уверены, вызывает ли штамм JN.1 более тяжелое течение болезни.
Несмотря на то, что большинство симптомов похожи на те, которые наблюдались у больных с самого начала пандемии, такие как кашель, насморк и боль в горле, появились и неожиданные — проблемы со сном и беспокойство.
Также медики отмечают, что потеря вкуса и обоняния, считавшиеся основным признаком COVID, сейчас составляют очень маленький процент. К примеру, в Великобритании таких случаев около 2-3%.
Внезапное широкое распространение JN.1 может указывать на то, что либо штамм стал более заразным, либо лучше обходит нашу иммунную систему.