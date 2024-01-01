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У штамма коронавируса появился необычный симптом

У штамма коронавируса появился необычный симптом
Фото: Associated Press

У нового штамма коронавируса появились неожиданные симптомы, кроме уже привычного насморка и боли в горле. Об этом пишет tsn.ua со ссылкой на IFlScience.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), новый штамм COVID JN.1 быстро распространяется в декабре. Он стал самым распространенным штаммом коронавируса в США, а также фиксируют случаи в Великобритании, Китае и Индии.

Пока что органы здравоохранения не уверены, вызывает ли штамм JN.1 более тяжелое течение болезни.

Несмотря на то, что большинство симптомов похожи на те, которые наблюдались у больных с самого начала пандемии, такие как кашель, насморк и боль в горле, появились и неожиданные — проблемы со сном и беспокойство.

Также медики отмечают, что потеря вкуса и обоняния, считавшиеся основным признаком COVID, сейчас составляют очень маленький процент. К примеру, в Великобритании таких случаев около 2-3%.

Внезапное широкое распространение JN.1 может указывать на то, что либо штамм стал более заразным, либо лучше обходит нашу иммунную систему.

  • Вчера, 12:34
  • DTV
  • Просмотров: 127
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