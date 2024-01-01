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Премьер-министр Молдовы заявил о присоединении к механизму гражданской защиты ЕС

Премьер-министр Молдовы заявил о присоединении к механизму гражданской защиты ЕС
Фото: открытые источники/премьер-министр РМ Дорин Речан

Вместе с Молдовой его членами являются Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория

Молдова официально присоединилась к механизму гражданской защиты ЕС, созданному для предоставления международной координированной оперативной помощи при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил премьер-министр республики Дорин Речан, передает ТАСС.

"Республика Молдова стала официальным членом механизма гражданской защиты ЕС - инициативы по координации действий в кризисных ситуациях и при стихийных бедствиях", - проинформировал глава правительства на своей странице в Facebook.

Соглашение об участии Молдовы в этом механизме в прошлом году подписал и ратифицировал парламент республики. Вместе с Молдовой его членами являются Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

  • Вчера, 15:37
  • DTV
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