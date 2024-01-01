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МРОТ на I квартал 2024 года

МРОТ на I квартал 2024 года
фото из открытых источников

Министерство по социальной защите и труду Приднестровской молдавской Республики определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на I квартал 2024 года.

Соответствующий приказ Министерства по социальной защите и труду подписан и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, информирует NewsPMR.Com

Согласно документу, с 1 января по 31 марта 2024 года установлены следующие величины МРОТ:

1. МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:

- для неквалифицированных работников – 1 809 руб.;
- для квалифицированных работников – 1 989,9 руб.

2. МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):

- для неквалифицированных работников – 2 020 руб.;
- для квалифицированных работников – 2 222 руб.

3. МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

- для неквалифицированных работников – 3 030 руб.;
- для квалифицированных работников – 3 333 руб.

По сравнению с предыдущим кварталом, величина минимального размера оплаты труда для бюджетников осталась неизменной, для работников других организаций выросла на 1,10%.

Если сравнить с показателями за I квартал 2023 года, величина МРОТ для бюджетников – осталась неизменной, а для работников других организаций – выросла на 2,12%.

  • Сегодня, 09:12
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