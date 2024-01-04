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Призывная лотерея

Призывная лотерея
фото: Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Очередной «креативной» инициативой на этом поприще отметился бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, пишет eadaily.com

На своей странице в Facebook* он предложил провести мобилизацию украинцев посредством лотереи или жеребьевки.

«Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие — нет», — предложил Милованов.

Стоит отметить, что подобные «призывные лотереи» практиковались в США во время Вьетнамской войны, чтобы придать процедуре видимость справедливости и прозрачности.

Правда популяризация армейской службы по жребию не удалась. В самих США данный механизм был вскоре признан неэффективным, поскольку под мобилизацию могли попасть ценные кадры из научной среды или военно-промышленного комплекса.

Украинцам идея тоже не пришлась по душе. В комментариях многие пользователи назвали предложение Милованова популизмом, а самого экс-министра — человеком, разрушающим страну.

Ранее EADaily сообщало, что Верховная рада Украины не будет выносить на голосование законопроект о мобилизации в его первоначальной редакции. Ряд депутатов считают документ противоречащим Конституции, а также выражают опасения относительно повышения коррупционных рисков.

  • Сегодня, 09:46
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