Очередной «креативной» инициативой на этом поприще отметился бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, пишет eadaily.com
На своей странице в Facebook* он предложил провести мобилизацию украинцев посредством лотереи или жеребьевки.
«Большинство моих читателей пишут, что правильный подход к мобилизации — через лотерею или жеребьевку. Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие — нет», — предложил Милованов.
Стоит отметить, что подобные «призывные лотереи» практиковались в США во время Вьетнамской войны, чтобы придать процедуре видимость справедливости и прозрачности.
Правда популяризация армейской службы по жребию не удалась. В самих США данный механизм был вскоре признан неэффективным, поскольку под мобилизацию могли попасть ценные кадры из научной среды или военно-промышленного комплекса.
Украинцам идея тоже не пришлась по душе. В комментариях многие пользователи назвали предложение Милованова популизмом, а самого экс-министра — человеком, разрушающим страну.
Ранее EADaily сообщало, что Верховная рада Украины не будет выносить на голосование законопроект о мобилизации в его первоначальной редакции. Ряд депутатов считают документ противоречащим Конституции, а также выражают опасения относительно повышения коррупционных рисков.