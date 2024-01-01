Отечественные фермы производят лишь чуть более 5% потребления молока в Республике Молдова - то есть 30 тысяч из необходимых 568 тысяч тонн молока, сообщил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля. Чиновник заявил, что в последнее время упор делается на развитие животноводческой отрасли для улучшения качества и количества молочной продукции. В Ассоциации производителей молока утверждают, что необходимы инвестиции, передаёт radiomoldova.md
Животноводство в последние годы было одним из самых запущенных, заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля. По словам чиновника, в условиях низкого производства молока учреждение намерено развивать отрасль за счет различных программ субсидирования.
"В Республике Молдова наблюдается колоссальный дефицит молока. Мы платим 3 лея за каждый произведенный литр. В итоге за первые 6 месяцев мы выплатили хозяйствам субсидии в размере 86 миллионов леев за литр молока и имеем объем 28 тысяч литров отечественного продукта, тогда как потребность составляет 568 тысяч. Поэтому наша цель состоит в том, чтобы к 2025 году на уровне ферм в Республике Молдова производилось была не менее 160 тысяч литров молока, то есть не менее 40% наших потребностей. Закрыть импорт нам не удастся, но мы должны сделать все возможное, чтобы иметь собственное производство", - заявил Владимир Боля.
Недавно Министерство сельского хозяйства запустило проект «Инвестиции в управление, рост и устойчивость сельского хозяйства», в рамках которого будет реализована программа грантов в размере до 1 миллиона долларов на каждого бенефициара, которая поможет животноводам повысить свою продуктивность. Исполнительный директор Ассоциации производителей молока Людмила Катлабуга заявила в эфире "Радио Молдова", что подобные проекты приветствуются.
"В этом проекте есть грантовая составляющая, что очень заманчиво, но я также хочу предупредить фермеров, потому что не только эта грантовая составляющая, но и должен быть свой вклад, который требует определенных финансовых ресурсов, которые заставят взять на себя ответственность", - заявила Людмила Катлабуга.
В настоящее время в местных фермах содержится около 14 тысяч дойных коров, а в частных хозяйствах содержится около 50 тысяч. Республика Молдова импортирует большие объемы молока из Польши, Румынии и Украины.