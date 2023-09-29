Роберт Кеннеди-младший собрал необходимое количество подписей в штате Юта для выдвижения в президенты США. Об этом сообщается на официальном сайте политика, сообщает gazeta.ru
Таким образом в США определился новый кандидат для участия в президентских выборах в 2024 году.
Ожидается, что Кеннеди-младший анонсирует планы по попаданию в списки кандидатов во всех 50 штатах.
До этого Кеннеди-младший в интервью телеканалу Fox News обещал провести демонтаж «американской военной империи».
Он пообещал положить конец «безрассудной и воинственной» политике, нацеленной на провокации КНР и Российской Федерации, а также ликвидировать большую часть военных баз Соединенных Штатов за границей и сократить численность Вооруженных сил страны.
В конце сентября Кеннеди-младший обещал закончить конфликт на Украине за сто дней.