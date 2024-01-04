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В Молдове начали пересмотр пенсий по возрасту

В Молдове начали пересмотр пенсий по возрасту
фото из открытых источников

В Молдове начинается пересмотр пенсий по возрасту, установленных после 1 января 2019 года. Об этом сообщает Национальная касса социального страхования, передаёт point.md со ссылкой на radiomoldova.md.

Эта мера касается получателей, у которых страховой стаж более двух лет после назначения пенсии.

По данным Национальной кассы социального страхования, пенсии, назначенные на предыдущих этапах, также будут подлежать пересмотру, если люди имеют страховой стаж не менее двух лет. Кроме того, с 1 января 2024 года будут пересмотрены пенсии по инвалидности, назначенные до 1 января 2022 года. В этом случае речь идет о лицах, имеющих от двух до семи лет пенсионного стажа.

НКСС сообщает, что для подачи заявления на пересмотр пенсии получатели могут воспользоваться электронной услугой "e-Cerere. Reexaminare pensie", доступной на официальном сайте НКСС(cnas.gov.md) и на правительственном портале services.gov.md.

Заявления о пересмотре размера пенсии по возрасту и инвалидности могут быть поданы, начиная с 01 января 2024 года, в электронной форме с использованием сервиса "e-Cerere. Reexaminare pensieˮ, доступ к которому можно получить на официальной странице cnas.gov.md и на правительственном портале servicii.gov.md, при этом необходимо ввести минимум идентификационных данных.
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