Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики установлены на 2024 год предельные уровни тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов. Документ прошел предварительное согласование с государственными администрациями городов и районов республики, информирует NewsPMR.Com
Предельные уровни тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов на 2024 год:
1. Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, оказываемых на территории города Тирасполь и города Днестровск – 97,04 руб. за куб. м.
2. Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, оказываемых на территории города Бендеры – 97,36 руб. за куб. м.
3. Услуги по сбору и вывозу твердых, оказываемых на территории Слободзейского района и города Слободзея – 110,56 руб. за куб. м.
4. Услуги по сбору и вывозу твердых отходов, оказываемых на территории Григориопольского района и города Григориополь – 99,38 руб. за куб. м.
6. Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, оказываемых на территории Дубоссарского района и города Дубоссары – 109,88 руб. за куб. м.
7. Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, оказываемых на территории Рыбницкого района и города Рыбница – 132,55 руб. за куб. м.
8. Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, оказываемых на территории Каменского района и города Каменка – 87,09 руб. за куб. м.
9. Услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов, оказываемых территории республики – 125,38 руб. за куб. м.
Предельные уровни тарифов на услуги по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов вступают в силу с 1 января 2024 года и действует по 31 декабря 2024 года включительно.