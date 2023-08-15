Начало 2024 года отмечено для приднестровских участников внешнеэкономической деятельности новыми сложностями, чинимыми Молдовой. Появилась информация о требовании уплаты ранее не взимаемых таможенных пошлин. Ситуацию обсудили на совещании при Президенте ПМР. К рабочей дискуссии пригласили Председателя Правительства ПМР Александра Розенберга, его заместителя – министра экономического развития Сергея Оболоника, руководителя ГТК ПМР Валентина Грабко и главу внешнеполитического ведомства республики Виталия Игнатьева, сообщила пресс-служба Главы государства.
Вадим Красносельский спрашивал о реакции молдавской стороны на запросы, направленные по его поручению.
По словам руководителей приднестровских ведомств, от должностных лиц Молдовы сведений, четко и внятно раскрывающих позицию Республики Молдова по данному вопросу, не поступало. При этом тревожные сигналы от хозяйствующих субъектов Приднестровья продолжают поступать, отметил Сергей Оболоник.
Виталий Игнатьев акцентировал внимание на том, что в конце минувшего года в рамках переговорного процесса проводились заседания профильных экспертных рабочих групп, в ходе которых упоминаний о предстоящих нововведениях не было.
Президент подчеркнул, что практика ограничений со стороны Молдовы не нова. Сохраняет актуальность проблематика банковской сферы.
По словам Вадима Красносельского, приднестровским предпринимателям, с одной стороны, предоставляют возможность работать на европейском рынке в рамках DCFTA, с другой – Молдова своими внутренними решениями ограничивает реализацию.
Глава приднестровского государства нацелил на продолжение работы.
Предстоит в первую очередь выяснить официальную позицию Молдовы относительно новых фискальных обременений. Кроме того, поручено вовлечь в процесс обсуждения и разрешения ситуации участников формата «Постоянного совещания…», в том числе Действующего Председателя ОБСЕ (Мальта), приступившего к исполнению обязанностей с наступлением нового года.
Отметим, что молдавские СМИ объясняют введение таможенных пошлин для приднестровских предприятий вступлением в силу в РМ нового Таможенного кодекса.