Dnestr.TV

 
0

Минздрав Молдовы собирается повысить цены на 4600 медицинских услуг

Минздрав Молдовы собирается повысить цены на 4600 медицинских услуг
фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Молдовы намерено повысить цены на медицинские услуги в государственных учреждениях. Законопроект, разработанный ведомством, предполагает повышение стоимости около 4600 медицинских услуг, передаёт Sputnik

По информации портала agora.md, после повышения цен консультация стоматолога будет стоить от 368 до 383 леев, прием у семейного врача или специалиста обойдется в 200–276 леев. Рентген грудной клетки в зависимости от специфики – от 65 до 502 леев.

Как заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, данная мера обусловлена ростом цен на лекарства и диагностические тесты, а также расходов на обслуживание современного оборудования, которым оснащены больницы.

По ее словам, некоторые тарифы не менялись с 2011 года.

"Всем известно, что такое тонзиллэктомия (удаление миндалин). На сегодняшний день эта операция стоит 70 леев. В новом варианте цена составит 1124 лея. В операцию входит анестезия, инструменты, расходные материалы, медицинские препараты, работа медперсонала. Исследование биоптата на трихинеллез методом трихинеллоскопии стоит 8 леев. Новая цена составит 116 леев. Рост составил 1350%", – цитирует заявление министра Radio Moldova.

Она отметила, что "тарифы действительны для тех, кто не приобрел медицинскую страховку, но они также используются для расчета затрат медицинских учреждений, покрываемых затем страховой компанией".

Законопроект прошел стадию публичных обсуждений и в настоящее время находится на стадии одобрения и будет внесен в повестку дня одного из ближайших заседаний правительства. Стоимость реализации проекта в 2024 году составит около 550 тысяч леев.
  • Вчера, 19:25
  • DTV
  • Просмотров: 53
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна