Министерство здравоохранения Молдовы намерено повысить цены на медицинские услуги в государственных учреждениях. Законопроект, разработанный ведомством, предполагает повышение стоимости около 4600 медицинских услуг, передаёт Sputnik
По информации портала agora.md, после повышения цен консультация стоматолога будет стоить от 368 до 383 леев, прием у семейного врача или специалиста обойдется в 200–276 леев. Рентген грудной клетки в зависимости от специфики – от 65 до 502 леев.
Как заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, данная мера обусловлена ростом цен на лекарства и диагностические тесты, а также расходов на обслуживание современного оборудования, которым оснащены больницы.
По ее словам, некоторые тарифы не менялись с 2011 года.
"Всем известно, что такое тонзиллэктомия (удаление миндалин). На сегодняшний день эта операция стоит 70 леев. В новом варианте цена составит 1124 лея. В операцию входит анестезия, инструменты, расходные материалы, медицинские препараты, работа медперсонала. Исследование биоптата на трихинеллез методом трихинеллоскопии стоит 8 леев. Новая цена составит 116 леев. Рост составил 1350%", – цитирует заявление министра Radio Moldova.
Она отметила, что "тарифы действительны для тех, кто не приобрел медицинскую страховку, но они также используются для расчета затрат медицинских учреждений, покрываемых затем страховой компанией".
Законопроект прошел стадию публичных обсуждений и в настоящее время находится на стадии одобрения и будет внесен в повестку дня одного из ближайших заседаний правительства. Стоимость реализации проекта в 2024 году составит около 550 тысяч леев.