Государственный долг Республики Молдова в 2023 году увеличился почти до 102 миллиардов леев, то есть до 5,7 миллиардов долларов. Это почти на 7 млрд леев больше, чем в 2022 году.
Большую часть составляет внешний долг. По сравнению с концом 2022 года, в декабре 2023 года государственный долг Республики Молдова составил 101,5 млрд леев, со ссылкой на tvrmoldova.md передает noi.md
В пересчете на доллары это означает 5,7 миллиарда долларов, то есть 32% ВВП. В 2023 году ВВП составил почти 312,4 млрд леев.
Увеличение совокупного государственного долга произошло как за счет увеличения внешнего, так и внутреннего долга. По итогам прошлого года внешний долг достиг 63 млрд леев, то есть 18% ВВП. В настоящее время внешний долг Республики Молдова составляет 18% ВВП.
По данным Национального бюро статистики, в настоящее время постоянное население Республики Молдова составляет более 2,5 миллиона человек. Если разделить только внешний долг на душу населения, то на каждого гражданина приходится примерно 25 тысяч леев по сравнению с 17 тысячами леев в 2018 году.