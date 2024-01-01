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«Счастливый случай» обернулся уголовным делом

«Счастливый случай» обернулся уголовным делом
фото: mvdpmr.org

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР житель села Кицканы накануне Нового года пошёл в лес. Сельчанин собирал дрова и нашёл барсетку. Там оказались документы и немалая сумма: 1000 долларов, 50 евро и 7000 леев.

Чужую сумку 26-летний мужчина выбросил у проезжей части, деньги оставил себе. Богатство, которое буквально с неба свалилось, мужчина пустил в дело уже на следующий день. Приобрёл новую стиральную машинку. На оставшиеся решил с размахом отметить все новогодние праздники. Да так увлёкся, что попал в поле зрения милиции.

Откуда богатство, правоохранителям мужчина рассказал без опасений. Пояснил: с владельцем денег и документов связаться не подумал. Про милицию, чтобы обратиться и вернуть чужое, совсем забыл. К моменту душевного разговора от «клада» осталось всего ничего – 100 долларов, 334 рубля ПМР и 132 лея.

Стражи правопорядка владельца барсетки нашли. Выяснилось, что потерял он её 27 декабря. В тот день 38-летний мужчина был в лесу: там у него делянка. Портмоне оставил на крыше машины и напрочь забыл. Пропажу обнаружил только вечером. В милицию обращаться не стал.

Оставшиеся деньги владельцу вернут, документы придётся восстанавливать. Для находчивого сельчанина «счастливый случай» обернулся уголовным делом за кражу.

По закону с находкой нужно было в тот же вечер отправиться к участковому, чтобы потерянное имущество вернулось к его обладателю.
  • Сегодня, 10:46
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