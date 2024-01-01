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В Приднестровье вводятся спецтарифы на газ и электричество для юрлиц Республики Молдова

В Приднестровье вводятся спецтарифы на газ и электричество для юрлиц Республики Молдова
иллюстрация из открытых источников

В ходе заседания высшего органа исполнительной власти члены Правительства рассмотрели и приняли ряд важных нормативных актов, направленных на увеличение доходной части бюджета. Напряженная геополитическая обстановка по периметру республики негативно влияет на наполняемость казны и требует пересмотра подходов по ряду направлений. Исполнительная ветвь власти представила очередной пакет предложений по корректировке ситуации, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.

Правительство пересмотрело подход к установлению предельных уровней тарифов на коммунальные услуги в 2024 году. Речь о газоснабжении, услугах в сфере электроэнергетики, услугах по снабжению тепловой энергией, водоснабжении и водоотведении.

С 1 февраля для юридических лиц, размещенных в Приднестровье, но находящихся под юрисдикцией Республики Молдова, стоимость тарифов будет соответствовать тем, которые установлены в Молдове. Изменения затронут и тех, кто работает в органах государственной власти и управления, в организациях, учреждениях или унитарных предприятиях соседнего государства, но проживает в Приднестровье. Аналогичный механизм действовал в 2015 и 2016 годах. Оплата будет производиться в рублях ПМР по официальному курсу.

Так:
-за 1 кубометр газа работники молдавских организаций будут платить 15,97 рубля ПМР,
-за 1 киловатт электроэнергии — 2,54 рубля ПМР,
-за 1 кубометр воды – более 11 рублей ПМР.

Стоимость отопления в месяц составит 2 942 рублей ПМР.

  • Вчера, 18:37
  • DTV
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