В ходе заседания высшего органа исполнительной власти члены Правительства рассмотрели и приняли ряд важных нормативных актов, направленных на увеличение доходной части бюджета. Напряженная геополитическая обстановка по периметру республики негативно влияет на наполняемость казны и требует пересмотра подходов по ряду направлений. Исполнительная ветвь власти представила очередной пакет предложений по корректировке ситуации, сообщает пресс-служба Правительства ПМР.
Правительство пересмотрело подход к установлению предельных уровней тарифов на коммунальные услуги в 2024 году. Речь о газоснабжении, услугах в сфере электроэнергетики, услугах по снабжению тепловой энергией, водоснабжении и водоотведении.
С 1 февраля для юридических лиц, размещенных в Приднестровье, но находящихся под юрисдикцией Республики Молдова, стоимость тарифов будет соответствовать тем, которые установлены в Молдове. Изменения затронут и тех, кто работает в органах государственной власти и управления, в организациях, учреждениях или унитарных предприятиях соседнего государства, но проживает в Приднестровье. Аналогичный механизм действовал в 2015 и 2016 годах. Оплата будет производиться в рублях ПМР по официальному курсу.
Так: -за 1 кубометр газа работники молдавских организаций будут платить 15,97 рубля ПМР, -за 1 киловатт электроэнергии — 2,54 рубля ПМР, -за 1 кубометр воды – более 11 рублей ПМР.
Стоимость отопления в месяц составит 2 942 рублей ПМР.