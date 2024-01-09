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У Молдовы нет средств на содержание аэропорта - кому может перейти управление

У Молдовы нет средств на содержание аэропорта - кому может перейти управление
фото из открытых источников

У государства Республика Молдова нет шести миллиардов леев, необходимых для содержания Кишиневского международного аэропорта, объект может перейти в управление к немецко-французскому консорциуму, об этом в телеэфире заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, передаёт sputniknews.ru

"Аэропорт будет развиваться. Надеюсь, что с помощью компаний с международным опытом. Я побывал в компаниях во Франции и Германии. Я был бы рад знать, что смогу привлечь немецко-французский консорциум к управлению аэропортом Кишинева. (…) Есть давление, чтобы снизить аэропортовые сборы. Если их снизить, не будет другого дохода, который можно было бы инвестировать. (...) Это бюджет, трехлетний бюджет, который мы вкладываем в дороги. В государственном бюджете нет шести миллиардов леев, чтобы вложить в аэропорт. Мы должны найти альтернативу", - сказал министр.

Его слова прокомментировал один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Александр Нестеровский. Политик напомнил, что власти страны объявили о завершении процедуры возврата аэропорта от компании-концессионера "Авиа Инвест" в государственную собственность еще в марте прошлого года.

"И практически сразу "осознали", что молдавское государство не сможет управлять таким большим объектом. Причем и смешно и страшно слышать о невозможности управлять аэропортом от людей, управляющими по факту Молдовой. (....) Возврат аэропорта в государственную собственность был по своей сути лишь поводом, чтобы передать данный стратегически важный объект третьим лицам из ЕС, которые будут лояльны к партии PAS", - подчеркнул Нестеровский.

"Возможно, в какой-то момент PAS-овцы осознают, что не в состоянии управлять страной и также передадут Молдову в концессию третьим лицам?" - задался вопросом политик.

Ранее Андрей Спыну заявлял, что столичный аэропорт нуждается в инвестициях в размере 200-300 миллионов евро, которые необходимо вложить в ближайшее время. Деньги нужны на новый терминал, ремонт взлетно-посадочных полос, парковок, новую парковку для посетителей. "Та инфраструктура, которая есть сейчас в аэропорту, работает на пределе возможностей", – заявлял министр.

Напомним, в конце 2023 года Спыну заявил, что с 18 января 2024 года кишиневский аэропорт сменит аббревиатуру с KIV на RMO, поскольку старое сокращение якобы образовано от русского названия Кишинева.
  • Вчера, 18:52
  • DTV
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