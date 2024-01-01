Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики информирует об изменениях в таможенном законодательстве в новом году, сообщает NewsPMR.Com
Так, с 1 января 2024 года в Приднестровье снижена вдвое ставка сборов за таможенные операции – до 0,15% от таможенной стоимости товаров: - в отношении товаров, перемещаемых из/в РФ, Беларусь, Казахстан, Украину; - в отношении товаров, перемещаемых юридическими лицами-отечественными производителями, список которых установлен Правительством ПМР. В данный момент это: ЗАО «Завод «Молдавизолит» и ОАО «Молдавский металлургический завод».
По новым правилам, заявители таможенной процедуры временного ввоза смогут продлевать ее действие на более длительный период – до 5 лет.
С 1 января 2024 года отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей будет предоставляться без взимания процентов.
Вышеперечисленные нормы введены на срок до 31 декабря 2024 года.
Кроме перечисленного, расширен перечень товаров, разрешенных к декларированию с применением неполной таможенной декларации. В него включены в том числе многооборотная тара, временно ввозимая или вывозимая и подлежащая обратному вывозу/ввозу, образцы товаров, временно вывозимые из ПМР или вывозимые и не облагаемые таможенными пошлинами, налогами.