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Новое в Таможенном кодексе

Новое в Таможенном кодексе
фото: customs.gospmr

Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики информирует об изменениях в таможенном законодательстве в новом году, сообщает NewsPMR.Com

Так, с 1 января 2024 года в Приднестровье снижена вдвое ставка сборов за таможенные операции – до 0,15% от таможенной стоимости товаров:
- в отношении товаров, перемещаемых из/в РФ, Беларусь, Казахстан, Украину;
- в отношении товаров, перемещаемых юридическими лицами-отечественными производителями, список которых установлен Правительством ПМР. В данный момент это: ЗАО «Завод «Молдавизолит» и ОАО «Молдавский металлургический завод».

По новым правилам, заявители таможенной процедуры временного ввоза смогут продлевать ее действие на более длительный период – до 5 лет.

С 1 января 2024 года отсрочка или рассрочка уплаты таможенных платежей будет предоставляться без взимания процентов.

Вышеперечисленные нормы введены на срок до 31 декабря 2024 года.

Кроме перечисленного, расширен перечень товаров, разрешенных к декларированию с применением неполной таможенной декларации. В него включены в том числе многооборотная тара, временно ввозимая или вывозимая и подлежащая обратному вывозу/ввозу, образцы товаров, временно вывозимые из ПМР или вывозимые и не облагаемые таможенными пошлинами, налогами.

  • Сегодня, 10:19
  • DTV
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