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ДТП в Бендерах: заснеженная дорога опасна

ДТП в Бендерах: заснеженная дорога опасна
фото: mvdpmr.org

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР в Бендерах, на ул. Коммунистической, у фабрики «Флоаре», 9 января произошло ДТП.

«Фольксваген» двигался в сторону центра города. Водитель не справился с управлением на зимней дороге, автомобиль вынесло на встречку, где он столкнулся с «Тойотой».

От удара японскую иномарку отбросило на тротуар. Машина остановилась буквально в паре сантиметров от бетонной стены.

В момент аварии никто из водителей не пострадал, они были пристёгнуты ремнями безопасности. Пассажиров в салонах не было. Автомобили получили механические повреждения.

По факту ДТП ведётся разбирательство.

ДТП в Бендерах: заснеженная дорога опасна
фото: mvdpmr.org

УГАИ: ситуация на дорогах ПМР за 9 января

В республике произошло 6 ДТП: в Тирасполе – 4, в Бендерах – 2.

В трёх случаях водители не справились с управлением в сложных метеоусловиях.

Пострадавших нет.

Информация для водителей

Движение по мосту через р. Днестр из Рыбницы в Резину будет перекрыто 10 января с 21:00 до 24:00. Это связано с плановыми техническими работами.

ГАИ рекомендует водителям заранее выбирать пути объезда.


  • Сегодня, 11:20
  • DTV
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