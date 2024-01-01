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ДТП в Бендерах: заснеженная дорога опасна
фото: mvdpmr.org
Как сообщила пресс-служба МВД ПМР в Бендерах, на ул. Коммунистической, у фабрики «Флоаре», 9 января произошло ДТП.
«Фольксваген» двигался в сторону центра города. Водитель не справился с управлением на зимней дороге, автомобиль вынесло на встречку, где он столкнулся с «Тойотой».
От удара японскую иномарку отбросило на тротуар. Машина остановилась буквально в паре сантиметров от бетонной стены.
В момент аварии никто из водителей не пострадал, они были пристёгнуты ремнями безопасности. Пассажиров в салонах не было. Автомобили получили механические повреждения.
По факту ДТП ведётся разбирательство.
фото: mvdpmr.org
УГАИ: ситуация на дорогах ПМР за 9 января
В республике произошло 6 ДТП: в Тирасполе – 4, в Бендерах – 2.
В трёх случаях водители не справились с управлением в сложных метеоусловиях.
Пострадавших нет.
Информация для водителей
Движение по мосту через р. Днестр из Рыбницы в Резину будет перекрыто 10 января с 21:00 до 24:00. Это связано с плановыми техническими работами.
ГАИ рекомендует водителям заранее выбирать пути объезда.
- Сегодня, 11:20
- DTV
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