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За первые 9 дней этого года в Приднестровье родилось более 50 детей
фото из открытых источников
С начала этого года в республике родилось свыше полусотни малышей.
Как отмечает novostipmr.com со ссылкой на Первый Приднестровский телеканал, это 31 мальчик и 25 девочек.
Наибольшее пополнение случилось в тираспольских (более 30 малышей) и бендерских семьях (10 новорождённых).
Самым первым в новом году – на рассвете 1 января – появился на свет тираспольчанин Рома Руденко. Он стал третьим ребёнком в семье.
- Сегодня, 11:28
- DTV
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