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За первые 9 дней этого года в Приднестровье родилось более 50 детей

За первые 9 дней этого года в Приднестровье родилось более 50 детей
фото из открытых источников

С начала этого года в республике родилось свыше полусотни малышей.

Как отмечает novostipmr.com со ссылкой на Первый Приднестровский телеканал, это 31 мальчик и 25 девочек.

Наибольшее пополнение случилось в тираспольских (более 30 малышей) и бендерских семьях (10 новорождённых).

Самым первым в новом году – на рассвете 1 января – появился на свет тираспольчанин Рома Руденко. Он стал третьим ребёнком в семье.
  • Сегодня, 11:28
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