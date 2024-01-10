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Туристы набросали монет на 1,6 млн евро в знаменитый римский фонтан

Туристы набросали монет на 1,6 млн евро в знаменитый римский фонтан
фото: Фонтан Треви в Риме,RU.WIKIPEDIA.ORG

В 2023 году туристы оставили в римском фонтане Треви рекордную сумму — €1,6 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на благотворительную организацию Caritas, которая распоряжается собранными в достопримечательности средствами.

Представитель организации отметил, что точная сумма пока неизвестна. Для ее подсчета еще предстоит обменять монеты различных валют на евро, передаёт РБК

«Речь идет о рекордной сумме — примерно €1,6 млн. В 2022 году мы собрали €1 млн 430 тыс.», — рассказал сотрудник Caritas.

Как отметил источник, римская энергокомпания Acea, которая занимается водоснабжением города, несколько раз в неделю собирает монеты в фонтане. В период наибольшего наплыва туристов одну из главных достопримечательностей Рима приходится очищать от монет практически каждый день. После сбора деньги складывают в мешки и отправляют их на сортировку.

По данным источника, годовой «доход» фонтана Треви превышает прибыль ряда римских музеев. Так, например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более €1 млн.

Фонтан Треви был построен в 1732–1762 годах архитектором Никола Сальви. Достопримечательность примыкает к фасаду палаццо Поли. Собранные в фонтане деньги направляют на благотворительность.

  • Сегодня, 11:46
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