Совершенствование действующего законодательства – то, над чем постоянно работает Приднестровское Правительство. Согласно новым нормам Закона «О праве граждан ПМР на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах ПМР» высший орган исполнительной власти внес изменение в Постановление «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан ПМР с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах ПМР». Оно вступило в силу 9 января 2024 года, сообщила пресс-служба Правительства ПМР.
Теперь родители, усыновители и опекуны обязаны в течение 60 дней с момента получения свидетельства о рождении или усыновлении ребенка, а также справок, подтверждающих установление опеки над ребенком, обратиться к соответствующим органам для регистрации по месту пребывания или жительства несовершеннолетних. Ранее такая процедура не являлась обязательной для официальных представителей ребенка.
Лица, ответственные за прием и передачу документов в орган регистрационного учета, должны в течение пяти рабочих дней со дня обращения граждан передать их для регистрации несовершеннолетнего ребенка. В перечень необходимых бумаг также входят адресные листки прибытия и формы статистического учета.
В случае невыполнения законными представителями обязанности по регистрации в установленный срок, дети автоматически регистрируются по месту жительства или пребывания матери, одного из опекунов. В этом случае, на адрес регистрации законных представителей ребенка придет уведомление о совершенных действиях.