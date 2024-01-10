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Российский паспорт не вошел в топ-50 самых привлекательных

Российский паспорт не вошел в топ-50 самых привлекательных
фото: РИА Новости

Российский паспорт за год опустился на две позиции и занял 51-е место в индексе паспортов консалтинговой компании Henley & Partners. Индекс ранжирует страны по количеству безвизовых направлений, доступных гражданам для посещения, и опирается на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Владельцам паспортов граждан России доступны 119 локаций без необходимости оформлять визу, передаёт РБК

50-е место разделили Грузия с Боснией и Герцеговиной (121 безвизовое направление). Российский паспорт обогнал турецкий, обладателям которого доступны 118 стран и территорий. За последние десять лет российский паспорт потерял 13 позиций (в 2014 году он занял 38-е место, с тех пор выше не поднимался).

Лидерство разделяют шесть паспортов: граждан Франции, Германии, Италии, Японии, Сингапура и Испании. Их обладателям доступны 194 направления. Сингапурский паспорт занимает лидирующую позицию второй год подряд. Второе место с отрывом в одну локацию делят паспорта Финляндии, Швеции и Южной Кореи. На третьей позиции (192) расположились Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды.

Украинский паспорт с прошлого года поднялся на три позиции и занял 32-е место — с ним без предварительного оформления визы можно въехать в 148 государств. В 2023 году составители рейтинга отмечали, что за последние десять лет паспорт гражданина Украины поднялся на 24 позиции (с 60-й в 2013-м). В будущем они допускали возможность, что украинский паспорт войдет в десятку самых «мощных»; это может произойти в случае принятия Украины в ЕС.

Последнее место в списке занимает Афганистан — с его паспортом можно въехать без предварительного оформления визы в 28 стран (территорий).

  • Сегодня, 17:29
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