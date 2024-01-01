В Приднестровье мелкие водоёмы покрылись льдом, а покататься на замёрзшей водной поверхности – это традиционная детская зимняя забава, которая опасна для жизни.
В рамках профилактической операции «Тонкий лёд» 11 января сотрудники Государственной инспекции речного транспорта провели для школьников практический урок по правилам поведения вблизи водоёмов зимой. Спасатели и водолазы показали ребятам, как выбраться самому из воды и помочь человеку, который провалился под лёд, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
ГУпЧС напоминает:
– не оставляйте детей без присмотра;
– напомните им, что водоёмы, покрытые льдом, опасны для жизни.
Если вы стали очевидцем несчастного случая на воде, не медлите, звоните на единый номер спасения 101.