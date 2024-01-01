Dnestr.TV

 
0

Внимание: «Тонкий лёд!»

Внимание: «Тонкий лёд!»
фото: mvdpmr.org

В Приднестровье мелкие водоёмы покрылись льдом, а покататься на замёрзшей водной поверхности – это традиционная детская зимняя забава, которая опасна для жизни.

В рамках профилактической операции «Тонкий лёд» 11 января сотрудники Государственной инспекции речного транспорта провели для школьников практический урок по правилам поведения вблизи водоёмов зимой. Спасатели и водолазы показали ребятам, как выбраться самому из воды и помочь человеку, который провалился под лёд, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

ГУпЧС напоминает:

– не оставляйте детей без присмотра;

– напомните им, что водоёмы, покрытые льдом, опасны для жизни.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на воде, не медлите, звоните на единый номер спасения 101.

Внимание: «Тонкий лёд!»

Внимание: «Тонкий лёд!»

Внимание: «Тонкий лёд!»
фото: mvdpmr.org

  • Вчера, 20:40
  • DTV
  • Просмотров: 50
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна