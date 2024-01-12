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Таможни Украины и Молдовы запустили контроль на железной дороге

Таможни Украины и Молдовы запустили контроль на железной дороге
фото из открытых источников

Представители таможенных и пограничных органов Украины и Молдовы запустили совместный контроль в пункте пропуска "Кучурган-Новосавицкое" для железнодорожного сообщения.

Об этом сообщила Гостаможслужба Украины 11 января, передаёт odesa.novyny

"Представители таможенных и пограничных администраций обеих стран подписали Акт о готовности пункта пропуска для железнодорожного сообщения "Кучурган - Новосавицкое" к внедрению совместного контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что введение совместного контроля в пунктах пропуска с сопредельными странами является одной из приоритетных задач Гостаможслужбы в ближайшей перспективе.

"Ведь это будет способствовать ускорению перемещения товаров и транспортных средств через границу", - говорится в сообщении.

В начале полномасштабного вторжения указанный пункт пропуска был закрыт распоряжением Кабинета министров Украины.

Работу пункта "Кучурган - Новосавицкое" возобновили прошлой осенью именно благодаря проекту, который предусматривает одновременное проведение контрольных мероприятий службами сопредельных стран.

Таможни Украины и Молдовы запустили контроль на железной дороге
фото: ukragroconsult
  • Сегодня, 09:38
  • DTV
  • Просмотров: 31
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