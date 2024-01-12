"Представители таможенных и пограничных администраций обеих стран подписали Акт о готовности пункта пропуска для железнодорожного сообщения "Кучурган - Новосавицкое" к внедрению совместного контроля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что введение совместного контроля в пунктах пропуска с сопредельными странами является одной из приоритетных задач Гостаможслужбы в ближайшей перспективе.
"Ведь это будет способствовать ускорению перемещения товаров и транспортных средств через границу", - говорится в сообщении.
В начале полномасштабного вторжения указанный пункт пропуска был закрыт распоряжением Кабинета министров Украины.
Работу пункта "Кучурган - Новосавицкое" возобновили прошлой осенью именно благодаря проекту, который предусматривает одновременное проведение контрольных мероприятий службами сопредельных стран.