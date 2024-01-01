Объединенный Совет трудовых коллективов, Союз защитников Приднестровья и ряд других общественных организаций выступили с обращением, в котором призвали участников переговорного процесса и международные организации обратить внимание на беззаконие, которое творится по отношению к республике со стороны Молдовы. Речь идет о введении таможенных пошлин, что может привести к снижению уровня жизни населения и замораживанию программ развития на территории ПМР, передаёт novostipmr.com
Приводим текст обращения без изменений:
Общественность Приднестровья возмутил очередной коварный ход руководства Молдовы, выраженный в принудительном взимании таможенных пошлин с товаров, импортируемых (экспортируемых) хозяйствующими субъектами Приднестровья. После того как Кишинёв заблокировал работу нескольких крупных предприятий, молдавские власти решили фактически обложить данью наши предприятия и бизнес, лишая республиканский, а также местные бюджеты дополнительных доходов. Это неизбежно приведёт к сокращению социальных обязательств государства, снижению уровня жизни населения и замораживанию программ развития на территории Приднестровской Молдавской Республики.
Важно подчеркнуть, что изменения в таможенное законодательство были приняты Республикой Молдова в 2021 году и вступили в силу 01.01.2024 года. Однако за прошедший период молдавская сторона не сочла для себя необходимым официально проинформировать Приднестровье о планирующихся изменениях, в то время как для двустороннего диалога существует целый ряд соответствующих площадок.
Особое недовольство общественности вызывает и тот факт, что на всех политических трибунах от руководства Молдовы в лице Президента, Правительства и Парламента звучат заявления о приверженности мирной форме разрешения конфликта, а по факту на протяжении более 30 лет Молдовой злонамеренно разрушаются все ранее достигнутые и подписанные, в том числе и Президентом Республики Молдова, соглашения и меморандумы.
Обращаем внимание всех участников переговорного процесса, что любые аспекты, затрагивающие экономические интересы Приднестровья, должны осуществляться на принципах согласованности. Для всех очевидно, что своими агрессивными действия Республика Молдова нарушила основные принципы устойчивого разрешения молдо-приднестровского конфликта.
Общественность Приднестровья от имени всех приднестровцев призывает участников переговорного процесса, а также международные организации обратить внимание на вопиющее беззаконие со стороны Республики Молдова и оказать содействие в прекращении экономических мер давления на народ Приднестровья.
РОД «ОСТК Приднестровья»
ОО «Союз защитников Приднестровья»
ОО «Союз женщин г. Тирасполя»
РОД «Союз молдаван Приднестровья»
и другие общественные организации.
Кишинев о протесте в Бендерах: Бюро реинтеграции РМ назвало акцию постановкой
11 января в правительстве РМ прокомментировали прошедший протест в Бендерах против решения Кишинева обязать приднестровские компании на общих основаниях платить таможенные пошлины на ввоз и вывоз товаров.
В комментарии для NMБюро реинтеграции назвало акцию постановкой по заказу тираспольской администрации.
«Важно различать свободу слова, которая в приднестровском регионе постоянно подвергается цензуре и преследованиям, и мероприятия, срежиссированные пропагандистами, которые постоянно нарушают суверенитет и территориальную целостность страны», — заявили NM представители Бюро реинтеграции.
Напомним, 11 января, несколько сотен человек собрались на дороге между Бендерами и Кишинёвом, чтобы протестовать против решения Кишинева обязать приднестровские компании платить таможенные пошлины на ввоз и вывоз товаров. Участники акции пришли с плакатами: «Грабеж народа — это не путь в Европу», «Вы остановили наши предприятия», «Не будем платить дань», «Нет грабежу народа!»и другими.
С начала 2024 года, согласно новому Таможенному кодексу, все молдавские компании, в том числе из Приднестровья, должны платить таможенные пошлины на ввоз и вывоз товаров на общих основаниях, с учетом преференций, предоставленных в соответствии с международными договорами и соглашениями, стороной которых является РМ.
Президент ПМР Вадим Красносельский уже назвал решение властей о введении таможенных пошлин и сборов «средневековой данью». Однако в Кишиневе подчеркивают, что не откажутся от вступивших в силу изменений Таможенного кодекса.
По словам вице-премьера реинтеграции Олега Серебряна, разногласия планируется обсудить на новой встрече в формате «1+1», которая состоится 16 января в Тирасполе.