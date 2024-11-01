Аналитический ресурс Global Firepower проанализировал 145 стран и опубликовал рейтинг сильнейших армий мира по состоянию на 2024 год. Топ сильнейших армий мира возглавляют США, Россия и Китай. Молдова в этом рейтинге заняла 144 место., пишет new.tv8
Для создания рейтинга ресурс Global Firepower создал индекс PowerIndex. Чем ниже балл, тем лучше армия страны, а идеальным показателем будет 0 баллов. 60 критериев разделены на такие группы, как ресурсы, финансы, численность военных, авиация, логистика и другие.
Молдова в 2024 году занимает 144 место из 145 с 4,2311 баллами. В прошлом году Молдова занимала 143 место.
Армия соседней Украины оказалась на 18 месте рейтинга, а армия Румынии — на 47 месте.
В Топ-25 вошли: США, Россия, Китай, Индия, Южная Корея, Великобритания, Япония, Турция, Пакистан, Италия, Франция, Бразилия, Индонезия, Иран, Египет, Австралия, Израиль, Украина, Германия, Испания, Польша, Вьетнам, Саудовская Аравия, Тайвань и Таиланд.
Молдавский политолог Александр Кориненко уточнил, что страна продолжает падение в рейтинге. «Даже Исландия, где армия 250 человек, (береговая охрана и спецназ) сильнее, чем мы. Больше всего меня волнует тот факт, что расходы на армию растут, а результата нет», — цитирует политолога lenta.ru