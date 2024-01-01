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Незаконная предпринимательская деятельность

Незаконная предпринимательская деятельность
фото: newspmr

Бендерское управление Следственного комитета ПМР сообщило о завершении уголовного расследования в отношении 51-летнего горожанина, который обвиняется в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации, а также производстве, реализации и хранении фальсифицированных спиртных напитков. Причем эти деяния были совершены после наложения административного взыскания за такие же нарушения, передаёт NewsPMR.Com

По материалам следствия:

С 2022 года обвиняемый осуществлял реализацию алкогольных и спиртосодержащих напитков кустарного производства у себя по месту жительства. На заводе «ОАО Биохим» приобретал этиловый спирт, а затем разбавлял водой, разливал в различную тару и продавал по сниженным ценам.

За незаконную деятельность горожанин дважды привлекался к административному взысканию в июле 2022 года и в январе 2023 года, но даже после штрафных санкций не прекратил противоправную деятельность и продолжал извлекать доход от производства и реализации фальсифицированной алкогольной продукции.

В связи с чем, в отношении предприимчивого гражданина было уже возбуждено уголовное дело. Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

Обвиняемому грозит трех лет тюремного заключения с выплатой крупного штрафа.

NewsPMR.Com

  • Сегодня, 10:32
  • DTV
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