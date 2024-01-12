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Зеленский обвинил политиков в США в отсутствии денег у пенсионеров на Украине

Зеленский обвинил политиков в США в отсутствии денег у пенсионеров на Украине
Фото: Global Look Press/Frank Hammerschmidt

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал губернатора Флориды Рона Десантиса и республиканцев из Конгресса США, блокирующих выделение помощи Украине. Как заявил Зеленский, задержка финансирования ставит под удар уязвимые категории населения, в том числе пенсионеров, передаёт kommersant.ru

Зеленский поднял эту тему на пресс-конференции в Риге вчера, 11 января. Его попросили оценить высказывания господина Десантиса, возмутившегося, что деньги США идут на выплаты украинским чиновникам и пенсионерам. Владимир Зеленский ответил, что 45-летний губернатор Флориды слишком молод и не понимает, что такое поддержка пенсионеров в воюющей стране. Он сказал, что на Украине около 12 млн пенсионеров, которые просто умрут без выплат.

По словам украинского президента, более 70% от денег, выделенных Киеву на оружие, остались в США. Он отметил, что эти деньги «получали люди, в том числе и американские пенсионеры». «Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам»,— пообещал господин Зеленский (цитата по «РИА Новости»).

Рон Десантис, выдвинувший свою кандидатуру в президенты США, озвучил свою позицию насчет помощи Украине на дебатах с экс-постпредом США при ООН Никки Хейли, тоже претендующей на участие в президентской гонке. Их встреча состоялась 10 января. Госпожа Хейли поддержала выделение нового пакета помощи Киеву на $106 млрд. Ее соперник раскритиковал эту точку зрения. Господин Десантис задался вопросом, «куда делась часть денег», уже полученных Украиной. «Они потратили десятки миллиардов долларов на выплату зарплат украинским правительственным бюрократам. Они выплатили пенсии украинским пенсионерам из наших налогов»,— утверждает республиканец (цитата по ABC).

Вчера, 11 января, Белый дом США сообщил о приостановке поставок оружия Украине. Новый пакет помощи не могут согласовать с конца 2023 года из-за членов Республиканской партии, которые настаивали, чтобы в пакет помощи внесли поправки об ужесточении иммиграционной политики на границе с Мексикой. 7 января Конгресс достиг соглашения о финансировании правительства, но в сделку не включили военную и финансовую помощь Украине.

В ГД сочли шантажом слова Зеленского о возможной смерти пенсионеров из-за Запада

Президент Украины Владимир Зеленский своим же народом шантажирует западных союзников. Об этом 12 января заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это шантаж, попытки воздействия на общественность давлением, чтобы Запад продолжал поставки оружия и денег, но всё это еще больше наносит ущерб украинским пенсионерам», — считает Чепа.

  • Сегодня, 10:56
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