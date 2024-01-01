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В Приднестровье продлили «жёлтый» уровень террористической опасности

В Приднестровье продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
фото: пресс-служба Президента ПМР

Действие высокого, «жёлтого» уровня террористической опасности продлено ещё на 60 суток до 14 марта 2024 года включительно. Соответствующий указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.

Указ вступает в силу с 14 января 2024 года, информирует novostipmr.com

Напомним, что в апреле и мае 2022 года в Приднестровье террористическим атакам подверглись: здание МГБ, радиотелецентр у поселка Маяк Григориопольского района, а также воинская часть в селе Парканы. Кроме того, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы. У села Воронково Рыбницкого района возле бывшего аэродрома произошло четыре взрыва.

Подверглось террористической атаке и здание военкомата в Тирасполе – в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Исполнители этого преступления задержаны. По данным следствия, заказчиками теракта являются лица, связанные со спецслужбами Молдовы. 5 июня два взрывных устройства были сброшены с дрона на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе села Владимировка.

В связи с серией терактов 26 апреля в Приднестровье был введён критический, «красный» код террористической опасности. С 25 мая 2023 года степень террористической угрозы понизили до высокого, «жёлтого» уровня, который также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.
  • Сегодня, 11:33
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