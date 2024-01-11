Глава Официального представительства Приднестровья в России Леонид Манаков прокомментировал введение Молдовой таможенных пошлин для приднестровских импортеров, информирует novostipmr
«Введение таможенных пошлин, мы расцениваем это как попытку неожиданно нанести особый удар по продовольственной безопасности Приднестровья, что ухудшит положение жителей, - заявил Леонид Манаков Первому Приднестровскому телеканалу. - И в данной ситуации это является грубейшим нарушением устава ООН, Конвенции о правах человека в том числе!»
Леонид Манаков подчеркнул, что необходимо возобновить переговорный процесс в формате «5+2», прекратив все формы давления Молдовы на Приднестровье.
Напомним, с января этого года Молдова приступила к принудительному взиманию таможенной пошлины с товаров приднестровских компаний. Для них это означает уплату двойных платежей: в бюджет ПМР и в бюджет Молдовы. По предварительным подсчётам, потери Приднестровья будут исчисляться десятками миллионов долларов в год. Двойные таможенные платежи приведут к росту цен в Приднестровье, при этом Молдова будет пополнять свой бюджет за счет приднестровцев.