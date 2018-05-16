Как сообщила 12 января пресс-служба Министерства государственной безопасности ПМР, в настоящее время на объектах спецподразделений силовых ведомств РМ под руководством иностранных специалистов проходят подготовку специальные боевые группы общей численностью более 60 человек, в основном прибывших с территории Украины и имеющих опыт боевых действий.
Группы предназначены для проведения на территории ПМР террористических актов, направленных на уничтожение критически важных объектов жизнеобеспечения, проведения диверсий на военных объектах, захват или уничтожение высших должностных лиц республики и руководителей силовых ведомств, сообщается на сайте МГБ ПМР.
В Бюро по вопросам реинтеграции Республики Молдова данную информацию опровергли, сообщает портал Deschide
Марианна Сары, старший консультант Бюро по вопросам реинтеграции заявила, что эти заявления носят "провокационный характер и преследуют пропагандистские цели", пишет point.md ссылаясь на Deschide.
"Мы повторяем рекомендацию получать информацию только из официальных публичных источников, распространяемую конституционными властями", — сказала она для портала Deschide.