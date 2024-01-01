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В Тирасполе таксист сбил ребёнка

В Тирасполе таксист сбил ребёнка
фото пресс-службы МВД ПМР

По информации пресс-службы МВД ПМР ДТП произошло 11 января вечером в Тирасполе, на ул. Юности, в районе ТД «Тридцатый».

За рулём «Тойоты» находился 30-летний мужчина, когда 8-летний мальчик выбежал на проезжую часть справа, из-за припаркованных автомобилей. В результате таксист совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

У ребёнка диагностировали ушиб бедра. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение. Автомобиль получил механические повреждения.

По факту ДТП проводится разбирательство.

В Тирасполе таксист сбил ребёнка
фото пресс-службы МВД ПМР

Вниманию водителей!

По данным Гидрометцентра, 13 января на дорогах республики сохранится гололедица. Местами ожидается кратковременный снег.

Госавтоинспекция рекомендует водителям:

– выбирать и поддерживать безопасную скорость движения, чтобы избежать ДТП и пробуксовок;

– при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость, быть внимательными и готовыми к появлению человека на зебре;

– соблюдать дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Пешеходам напоминают:

– переходить дорогу по зебре или на зелёный сигнал светофора, сняв наушники, посмотреть по сторонам и убедиться, что водители вас пропускают.

В тёмное время суток на одежде полезно использовать световозвращающие элементы. Старайтесь не выходить на дорогу из-за стоящего транспорта и ни в коем случае не выбегайте на проезжую часть. Если отсутствуют тротуарные дорожки, разрешено идти вдоль края проезжей части навстречу автотранспорту.

  • Вчера, 19:39
  • DTV
  • Просмотров: 58
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