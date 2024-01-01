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Молдавские большегрузы не пропускают через белорусско-российскую границу

Молдавские большегрузы не пропускают через белорусско-российскую границу
фото: mybusiness

На границе Белоруссии и России фиксируются случаи возвратов большегрузных автомобилей, в том числе и из Республики Молдова. Об этом 11 января сообщили в белорусском Государственном таможенном комитете, передаёт mybusiness.md

«Белорусская таможня фиксирует на белорусско-российском участке границы случаи возвратов транспортных средств международной перевозки под управлением водителей — граждан третьих стран (кроме граждан Белоруссии и России)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что не пропускает автомобили пограничная служба ФСБ России из-за отсутствия оснований для их проезда на российскую территорию. При этом в ГТК обратили внимание, что законодательством ЕАЭС допускается совершать операции, связанные с продлением срока таможенного транзита товаров, изменением места их доставки, получением разрешения таможенного органа на проведение грузовых операций и (или) перецепки.

«Белорусская таможня готова оказать перевозчикам необходимое содействие», — подчеркнули в ГТК.

Ранее сообщалось, что пересечение российско-белорусской границы в Смоленской и Брянской областях теперь разрешается только водителям — гражданам Белоруссии или России.

Погрануправление ФСБ по Брянской области подтвердило, что начал действовать такой запрет. По словам министра торговли Казахстана Армана Шаккалиева, если вопрос не решится, его планируется вынести на рассмотрение комиссии ЕЭК как барьер, препятствующий передвижению товаров.

  • Вчера, 20:01
  • DTV
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