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Британия выделит Украине военную помощь на 3,2 млрд.

Британия выделит Украине военную помощь на 3,2 млрд.
фото из открытых источников

Великобритания в 2024–2025 годах предоставит Украине военную помощь на сумму £2,5 млрд ($3,2 млрд), об этом объявил британский премьер-министр Риши Сунак в ходе визита в Киев. На сайте правительства уточняется, что эта сумма на £200 млн превышает ту помощь, что выделялась в два предыдущих года, передаёт РБК

Средства будут потрачены на дальнобойные ракеты, средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и обеспечение безопасности на море.

«Из £2,5 млрд по меньшей мере £200 млн будут потрачены на масштабный шаг по быстрой закупке и производству тысяч военных беспилотных летательных аппаратов для Украины, включая разведывательные, ударные и морские беспилотники большой дальности», — сказано в сообщении. Такая поставка станет крупнейшей, добавили в британском правительстве.

В ходе визита Сунак и президент Украины Владимир Зеленский заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое также можно назвать документом о гарантиях безопасности. Это первое соглашение такого рода со стороны государства из G7, члены которого в июле прошлого года пообещали на двусторонних уровнях предоставить Киеву гарантии безопасности.

Премьер-министр Великобритании и Владимир Зеленский подписали в Киеве новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на десять лет, следует из текста соглашения, опубликованного на сайте британского правительства, передаёт РИА Новости.

В сообщении британского правительства уточняется, что документ закрепляет те меры военной поддержки, которые Украина уже получает (сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, обмен разведданными, кибербезопасность, медицинская и военная подготовка). Кроме того, Лондон обязался консультироваться с Киевом, если Украина «подвергнется нападению со стороны России», и оказывать «быструю и устойчивую» помощь для ее защиты.

Британия объявила о выделении средств на военную поддержку Украины на фоне того, что США и Европа затрудняются осуществить аналогичные шаги. В Вашингтоне не могут согласовать финансирование на уровне конгресса, который не стал рассматривать предложение президента Джо Байдена о выделении Киеву $61 млрд. В ЕС не могут преодолеть вето Венгрии для направления Украине €50 млрд в течение четырех лет.

  • Вчера, 20:11
  • DTV
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