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Приём заявок на российский ЕГЭ в ПГУ стартует 17 января

Приём заявок на российский ЕГЭ в ПГУ стартует 17 января
фото из открытых источников

Министерство просвещения ПМР опубликовало информацию для выпускников, которые в этом году намерены поступать в российские вузы.

Как и ранее при Приднестровском госуниверситете будет работать пункт сдачи ЕГЭ Российской Федерации.

Он входит в единую структуру зарубежных пунктов проведения ЕГЭ РФ, и все данные будут внесены в Федеральную базу ЕГЭ, а все экзаменационные мероприятия будут проводиться в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения РФ.

Прием заявлений начнётся 17 января и продлится по 26 января (21 января - выходной). Как подчёркивают в ведомстве, их можно будет приносить с 9:00 до 15:00 в каб. № 121, корпус «А» ПГУ.

Прием заявлений будет осуществляться только при наличии полного пакета необходимых документов!

Более подробно о том, какие документы необходимы для того, чтобы принять участие в экзамене, а также расписание ЕГЭ РФ, можно узнать на сайте Министерства просвещения ПМР.

Экзамены пройдут в мае-июле в ПГУ.

Абитуриентам также напоминают, что при поступлении в Приднестровский государственный университет результаты ЕГЭ РФ учитываться не будут. Тех, кто желает учиться у себя на родине, ждут вступительные испытания от самого приднестровского вуза.
источник: novostipmr
  • Вчера, 20:32
  • DTV
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