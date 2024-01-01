Министерство просвещения ПМР опубликовало информацию для выпускников, которые в этом году намерены поступать в российские вузы.
Как и ранее при Приднестровском госуниверситете будет работать пункт сдачи ЕГЭ Российской Федерации.
Он входит в единую структуру зарубежных пунктов проведения ЕГЭ РФ, и все данные будут внесены в Федеральную базу ЕГЭ, а все экзаменационные мероприятия будут проводиться в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения РФ.
Прием заявлений начнётся 17 января и продлится по 26 января (21 января - выходной). Как подчёркивают в ведомстве, их можно будет приносить с 9:00 до 15:00 в каб. № 121, корпус «А» ПГУ.
Прием заявлений будет осуществляться только при наличии полного пакета необходимых документов!
Более подробно о том, какие документы необходимы для того, чтобы принять участие в экзамене, а также расписание ЕГЭ РФ, можно узнать на сайте Министерства просвещения ПМР.
Экзамены пройдут в мае-июле в ПГУ.
Абитуриентам также напоминают, что при поступлении в Приднестровский государственный университет результаты ЕГЭ РФ учитываться не будут. Тех, кто желает учиться у себя на родине, ждут вступительные испытания от самого приднестровского вуза. источник: novostipmr