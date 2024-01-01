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В Европарламенте собрали подписи под петицией о лишении Венгрии голоса в Совете ЕС

В Европарламенте собрали подписи под петицией о лишении Венгрии голоса в Совете ЕС

Финский депутат Европарламента Петри Сарвамаа собрал необходимые 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете Евросоюза. Об этом он сообщил в соцсети X в пятницу, 12 января, пишет korrespondent.net.

По словам Сарвамаа, его петицию поддержали 120 евродепутатов из разных политических групп и нескольких государств-членов.

"Мы на шаг ближе к тому, чтобы лишить Орбана права голоса… Дальше было бы очень важно оценить окончательную общую поддержку идеи петиции на пленарном заседании", - отметил он.

По мнению евродепутата, его предложения могут быть включены в резолюцию Европарламента по Венгрии, за которую депутаты будут голосовать на следующей неделе.

Напомним, депутат Европарламента инициировал петицию о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС 9 января. Сарвамаа предлагает применить против Венгрии процедуру, предусматривающую возможность приостановления определенных прав, включая голос в Совете ЕС, в отношении государства, которое неоднократно нарушало ценности Евросоюза.

Как известно, Венгрия выдвинула требование по снятию вето на 50 млрд евро для Украины. Согласно венгерскому предложению, ЕС должен ежегодно предоставлять Украине 12,5 миллиардов евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 миллиардов евро. Но только если финансирование будет пересматриваться каждый год.
  • Сегодня, 12:24
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