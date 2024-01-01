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"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай
Фото: РИА Новости

"Газпром" 12 января установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай, сообщила компания.

"Поставка по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании", - говорится в сообщении. Предыдущие рекорды были установлены 3 января и 2 января, сразу после выхода суточных поставок на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года, сообщает ТАСС.

Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора между "Газпромом" и CNPC.

В 2025 году газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность в 38 млрд куб. м газа в год. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м, такая договоренность может быть достигнута в ближайшее время.
  • Сегодня, 12:27
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