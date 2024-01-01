Каждый год 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне, или, по-другому, Богоявление. Событие церковь связывает с крещением и омовением в реке Иордан Иисуса Христа. Традиционно в этот день на водоемах делают проруби - иордани, куда христиане окунаются. Рассказываем, где в Приднестровье будут организованы крещенские купели.
В Тирасполе обсудили подготовку к крещенским купаниям. Купель будут устанавливать 17-го числа, в среду, ближе к самому празднику. Перед этим обязательно проверят дно – чтобы не было коряг и крупных предметов. А к вечеру 18-го, в Сочельник, уже всё будет готово для купаний. На круглосуточную службу заступят спасатели, медики и милиционеры, передает novostipmr.com.
«Спасатели начнут дежурить с 18:00 18-го числа. А с 7 утра уже начнём топить буржуйки для обогрева палаток. Всё в лучших традициях Тирасполя: будет установлена двойная купель со спусками, будет полевая кухня, а также выпечка. Всё традиционно без изменений, тёплую купель устанавливать не будем», – прокомментировал журналистам директор "Спецавтохозяйства" Геннадий Пантелейчук.
Некоторые начинают окунаться уже накануне праздника. Однако большая часть – уже после освящения воды. Вот уже второй год представители Тираспольско-Дубоссарской епархии делают это ранним утром около 7 часов.
«Так как во всех храмах совершаются службы в этот день, то чтобы не лишить людей раннего входа в святую воду, мы в прошлом году завели традицию освящать воду с утра перед службой», – рассказал протоиерей Сергей Вербицкий.
Он подчеркнул, что окунание в воду на Крещение – это дань традиции, а не обязательный для всех православных ритуал.
«Это традиция, она не является каким-то особым вынуждающим фактором для православного христианина. Окунаются только желающие, только тело в воду. Грехов вода, какой бы святой она ни была, никогда не смоет, это может сделать только исповедь. У кого есть здоровье, которое позволяет окунаться, те могут это делать. Те, у кого есть проблемы со здоровьем, которым это категорически запрещено делать, не должны к этому приступать», – подчеркнул священнослужитель.
Все службы будут дежурить на центральном городском пляже до утра 20 января. Въезд на личном транспорте на пляж будет категорически запрещён, припарковать машины можно будет на кругу, на стоянке.
Бендеры готовятся к Крещению
В госадминистрации состоялось заседание организационного комитета по подготовке к крещенским купаниям.
Иордань и палаточный городок организуют на городском пляже у крепости. Прежде в храмах пройдут праздничные службы, об этом сообщается на сайте Госадминистрации города.
От храма Александра Невского к месту купели пройдёт Крестный ход. Совершить обряд омовения бендерчане смогут с 11 утра — после того, как церковнослужители проведут чин освящения вод Днестра.
Подходы к реке расчистят от снега и наледи, позаботятся и о безопасности - спасатели проверят дно реки. У воды будут дежурить спасатели и медики. Купающихся угостят горячим чаем.
На днях водолазы проверят дно реки. После этого рабочие приступят к установке купели. Разобьют и палатки. Во время купаний в них можно будет переодеться и согреться.
С 15 часов 18 января к охране общественного порядка приступят правоохранители. Смельчаки, готовые окунуться в ледяную воду, могут появиться и накануне праздника. Но бендерчан всё же призывают присоединиться к организованному мероприятию в день Крещения, после обряда освящения воды.
Купание в других прибрежных зонах Днестра и озере, расположенном в парке "Дружбы народов", категорически запрещено.
В Слободзее готовятся к празднованию Крещения Господня
19 января празднование Крещения Господня начнется в Слободзее с торжественного богослужения в местных храмах, а затем переместится на берег Днестра. Как сообщила пресс-служба районной госадминистрации, в полдень на пляжах русской и молдавской частей города настоятели местных церквей отслужат молебен. После этого все желающие смогут окунуться в реку, пишет novostipmr.com.
Для согревания граждан после омовения в водах Днестра разожгут костёр, а также будут угощать горячей ухой, чаем и глинтвейном.
Подготовку к празднованию обсудили на совещании, которое провел глава госадминистрации Слободзейского района Василий Тищенко. В ходе рабочей встречи отмечалось, что территорию, где пройдут рождественские купания, приведут в порядок, установят помосты для купания, палатки для переодевания, организуют работу полевой кухни, а дно Днестра будет обследовано водолазами.
В Дубоссарах началась подготовка к крещенским купаниям. Они состоятся 19 января. Купель оборудуют на пляже у Дубоссарской ГЭС, сообщается на сайте местной госадминистрации.
Руслан Чабан подписал соответствующее распоряжение о проведении подготовительных мероприятий.
Предварительно водолазы проверят дно реки, на пляже установят палатки для переодевания и обогрева купающихся. В течение суток на месте купаний дежурство будут нести специалисты аварийно-спасательного подразделения г. Дубоссары, сотрудники Дубоссарского РОВД и врачи скорой помощи.
Церемония освящения воды в верхнем бьефе Дубоссарской ГЭС начнется 19 января в полдень.
Просим всех дубоссарцев, желающих принять участие в крещенских купаниях, совершать омовение в специально оборудованных для этого местах.
В Григориополе крещенскую купель оборудовали на городском пляже
В этом году для желающих окунуться в Крещенскую прорубь — «Иордань» — в Григориополе официально будет открыто специально оборудованное место на реке Днестр, в районе «Кремушки» на городском пляже. Об этом сообщается на сайте Госадминистрации Григориопольского района.
Совершить традиционное купание жители города смогут 19 января, с 12:00 до 15:00. Для удобства желающих на берегу реки будут установлены палатки с обогревом, где можно будет переодеться и согреться ароматным чаем.
Возле Крещенской проруби будут вести дежурство сотрудники Аварийно-спасательного подразделения МВД ПМР, скорой медицинской помощи и милиции.