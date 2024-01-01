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Румыния откроет своё консульство в Комрате

Румыния откроет своё консульство в Комрате
Фото: открытые источники

Информацию предоставило Министерство иностранных дел Румынии для молдавского новостного портала.

В статье приводится текст ответа румынского дипломатического ведомства по данному вопросу, пишет noi.md.

"Румыния может создавать почетные консульские учреждения под руководством консульских должностных лиц на территории других государств в соответствии с положениями Венской конвенции 1963 года.

Создание консульского учреждения под руководством почетного должностного лица Румынии за границей может быть осуществлено по предложению дипломатических миссий Румынии с предварительного согласия государства пребывания, после тщательного анализа, проведенного на уровне Министерства иностранных дел и других учреждений Румынии, в зависимости от обстоятельств, относительно целесообразности рассматриваемых мер.

Открыв почетное консульство в Комрате в нужное время, только после выполнения вышеупомянутых конкретных процедур, мы расчитываем, что в будущем институт может эффективно способствовать продвижению политических и экономических интересов Румынии", - сказано в заявлении МИД Румынии для сайта podul.md

"Хотя Румыния вкладывала и вкладывает огромные средства в инфраструктуру, в школы и культурные проекты в АТО Гагаузия, она оказалась достаточно пассивным игроком в отношении происходящих в этом регионе процессов.

Намерение Министерства иностранных дел Румынии открыть консульство в Комрате является первым сигналом того, что Румыния готовится к более активному присутствию и значимости в этом регионе. Румыния хочет защищать свои интересы в Гагаузии и быть представлена на гагаузских телеканалах голосами, указывающими на масштабные и бескорыстные инвестиции, которые страна делает там", - комментирует автор статьи.
  • Сегодня, 12:50
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