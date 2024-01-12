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Рак перестает быть «болезнью старения», все чаще его выявляют у молодежи, указывают врачи из США. Схожие тенденции замечают по всему миру, причем причина не ясна — нездоровый образ жизни не может полностью объяснить ситуацию.
Раком заболевают все больше молодых людей по всему миру: уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8% за 20 лет, а опубликованное в журнале BMJ Oncology исследование указало на резкий глобальный рост числа раковых больных возрастом до 50 лет, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии, пишет rbc.ru ссылаясь на Wall Street Journal.
«Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, что-то в нашей пище, наших лекарствах или что-то, что мы еще не идентифицировали», — сказала доктор Андреа Черчек, руководящая программой для пациентов с ранним проявлением рака желудочно-кишечного тракта в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке.
Ее наблюдения подтверждает доктор Моник Гэри, директор онкологической программы Grand View Health в Пенсильвании: «Мы видим все больше и больше молодых людей, которые не соответствуют классическому учению о том, что рак — это болезнь старения».
Поиск причины такой динамики заводит врачей в тупик, отмечает издание. Специалисты подозревают, что этому виной изменения образа жизни — меньшая физическая активность, больше многократно переработанных продуктов, появление новых токсинов, микропластик, ожирение. Врачи говорят, что ожирение и образ жизни не могут полностью объяснить ситуацию.
«Многие молодые пациенты очень здоровы», — подчеркнула хирург по колоректальному раку в онкологическом центре Андерсона при Техасском университете в Хьюстоне доктор Нэнси Ю.
В 2020 году умер 43-летний актер Чедвик Боузман от рака толстой кишки, напоминает WSJ, что привлекло внимание общественности к распространению колоректального рака у людей в возрасте до 50 лет. Эта тенденция уже десять лет вызывает тревогу онкологов. По оценке экспертов, схожим образом снижается возрастной порог заболеваемости другими видами рака, включая рак поджелудочной железы, аппендикса, желудка и матки.
«Колоректальный рак был канарейкой в угольной шахте», — считает Тимоти Реббек, онколог-эпидемиолог из Института рака Дана-Фарбер в Бостоне. Эта идиома означает раннее предупреждение об опасности.
Уровень смертности от рака в США упал на треть за 30 лет — с 1991 года, этому способствовало сокращение уровня курения, улучшение лечения и скрининг для раннего выявления раковых заболеваний. Однако каждый пятый новый пациент с колоректальным раком в 2019 году был моложе 55 лет, что почти вдвое больше, чем в 1995 году. У этих пациентов обнаруживают рак часто на поздних стадиях.
Риск развития некоторых видов рака в молодом возрасте возрастал для каждого поколения, родившегося с 1950-х годов, показывают исследования. Ученые выяснили, что родившиеся в 1990-х годах подвержены двойному риску раннего развития рака толстой кишки и четырехкратному риску развития рака прямой кишки по сравнению с людьми, родившимися приблизительно в 1950 году.