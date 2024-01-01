Посол Молдовы в Украине Валериу Киверь надеется, что трансграничный мост через реку Днестр между селом Косэуць и городом Ямполь будет достроен до конца этого года. Об этом он написал в колонке для "Европейской правды", сообщает mybusiness.md.
Перечисляя достижения в двусторонних отношениях Украины и Молдовы, посол указал на начало строительства моста.
"Несмотря на ежедневные бомбардировки, ничто не помешает нашей решимости достроить его. Это проект, который еще больше объединит два народа", – заявил Киверь.
"Хотелось бы его завершить до конца года, в том числе для расширения экспортных возможностей украинских производителей", – добавил он.
По словам посла, все эти усилия должны способствовать успеху украинского народа в его борьбе за свободу и национальную независимость, и "на этом пути Республика Молдова и в дальнейшем будет оставаться настоящим другом и надежным партнером Украины".
"Справедливый мир, стабильность и развитие Украины является предпосылкой мира во всем регионе, стабильности и европейского развития наших стран", – подчеркнул он.
Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуць в июне 2023 года, а в конце июля его ратифицировал молаовский парламент.
Строительство автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць началось в феврале 2022 года. Финансирует его Украина, Молдова только оплачивает работы на своей территории.