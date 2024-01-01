Dnestr.TV

 
0

Мост через Днестр между Молдовой и Украиной могут достроить до конца года

Мост через Днестр между Молдовой и Украиной могут достроить до конца года
Изображение: mybusiness.md

Посол Молдовы в Украине Валериу Киверь надеется, что трансграничный мост через реку Днестр между селом Косэуць и городом Ямполь будет достроен до конца этого года. Об этом он написал в колонке для "Европейской правды", сообщает mybusiness.md.

Перечисляя достижения в двусторонних отношениях Украины и Молдовы, посол указал на начало строительства моста.

"Несмотря на ежедневные бомбардировки, ничто не помешает нашей решимости достроить его. Это проект, который еще больше объединит два народа", – заявил Киверь.

"Хотелось бы его завершить до конца года, в том числе для расширения экспортных возможностей украинских производителей", – добавил он.

По словам посла, все эти усилия должны способствовать успеху украинского народа в его борьбе за свободу и национальную независимость, и "на этом пути Республика Молдова и в дальнейшем будет оставаться настоящим другом и надежным партнером Украины".

"Справедливый мир, стабильность и развитие Украины является предпосылкой мира во всем регионе, стабильности и европейского развития наших стран", – подчеркнул он.

Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста на украинско-молдовской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косеуць в июне 2023 года, а в конце июля его ратифицировал молаовский парламент.

Строительство автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць началось в феврале 2022 года. Финансирует его Украина, Молдова только оплачивает работы на своей территории.

mybusiness.md
  • Сегодня, 13:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Германия приняла закон, который позволит сократить числ ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
  • Партия «Шанс»: Кишинев повышает пенсионный возраст на ф ...
  • Из каких стран поступает больше всего денежных переводо ...
  • Путин поздравил с Новым годом только трех европейских л ...
  • Самые дорогие предметы, проданные на аукционе в 2023 го ...
  • Германия приняла закон, который позволит сократить числ ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна