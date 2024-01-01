Акции разработчика программного обеспечения Microsoft выросли на 1,1% — до $327,88 в начале торгов на бирже в Нью-Йорке. Рыночная стоимость компании поднялась до $2,46 трлн, обогнав по капитализации Apple, в результате Microsoft стала самой дорогой публичной компанией в мире.
На торгах в пятницу акции Apple упали на 3,9%, до $146,65. В бумагах наблюдались продажи после выхода отчета за четвертый квартал, результаты которого оказались хуже ожиданий аналитиков. В результате капитализация производителя iPhone опустилась до $2,41 трлн, передает rbc.ru.
Компании Microsoft удалось стать самой дорогой компанией в мире благодаря росту на 50% в этом году по сравнению с повышением цены акций Apple на 13,6%. По подсчетам издания Marketwatch, производитель IPhone удерживался на первом месте в течение 16 месяцев — с начала июля 2020 года.
В июне нынешнего года капитализация разработчика программного обеспечения Microsoft впервые превысила $2 трлн. Она стала третьей компанией в мире, которой удалось достичь такого показателя, после Apple и нефтяной компании Saudi Aramco. Microsoft потребовалось 35 лет со дня IPO, чтобы ее стоимость преодолела отметку $2 трлн.
На этой неделе компания Microsoft сообщила о рекордной прибыли за последний квартал в размере $20,5 млрд. За июль — сентябрь она выросла на 48%. Выручка Microsoft за квартал увеличилась на 22%, до $45,3 млрд.
В компании прогнозируют сильные результаты в этом году благодаря ее быстро развивающемуся облачному бизнесу. Однако компания предупредила, что проблемы с цепочкой поставок комплектующих будут по-прежнему влиять на работу ключевых подразделений, в том числе на производство ноутбуков Surface и игровых консолей Xbox.
Большинство аналитиков, опрошенных Refinitiv, ждут дальнейшего роста акций компании: 40 аналитиков рекомендуют покупать, два — держать. Консенсус-прогноз на ближайшие 12 месяцев для бумаг Microsoft составляет $355, что подразумевает потенциал роста примерно на 8,6% от текущих уровней. Наибольшего прироста в бумагах ожидают аналитики Citi, которые прогнозируют повышение цены до $407 за акцию, то есть еще на 26% в ближайший год.