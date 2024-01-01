В прошлом году в Государственном регистре транспорта Молдовы было зарегистрировано (впервые) более 46 тыс. автомобилей. Это на 27% больше, чем в 2022 году, когда было зарегистрировано почти 31,4 тыс. автомобилей, передает IPN.
В Агентстве государственных услуг РМ отмечают, что больше всего автомобилей - более 34 тысяч - были выпущены до 2020 года. На втором месте, почти 6 тыс. автомобилей 2023 года производства. При этом в прошлом году было зарегистрировано около 2800 автомобилей 2022 года выпуска, более 2 тыс. автомобилей 2020 года выпуска и еще 1200 – 2021 года выпуска.
АГУ представляет и рейтинг марок автомобилей, которые предпочитают молдаване. Так, в списке автомобилей, выпущенных в 2022-2023 годах, есть Kia Sportage, Dacia (Duster/Sandero/Logan) и Toyota (Rav 4/Yaris Cross/Corolla). Также молдаване отдали предпочтение таким маркам как Skoda (Kodiaq/Karoq/Superb), Suzuki Vitara, Peugeot (3008), Hyundai Tucson, Renault Express, Geely Atlas Coolray/Pro, а также Haval H6.