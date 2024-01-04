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Украинские авиакомпании создали хаб в Кишиневе

Украинские авиакомпании создали хаб в Кишиневе
фото: Point.md

Пока небо Украины закрыто для гражданских рейсов, украинские авиакомпании создали хаб в Международном аэропорту Кишинева, и их самолеты выполняют рейсы по заказу молдавских авиакомпаний.

Как удалось выяснить изданию avianews.com, в аэропорту Кишинева базируются сразу пять пассажирских самолетов украинских авиакомпаний SkyUp и "Роза Ветров", со ссылкой на rbc.ua передает noi.md

"Роза Ветров" разместила в Кишиневе оба два своих летающих самолета – Boeing 737-800 с регистрацией UR-PSF и Boeing 737-900ER UR-PSI. Они перевозят пассажиров авиакомпании Flyone из Молдовы", – говорится в публикации.

Компания SkyUp разместила в аэропорту три из своих восьми самолетов. Сейчас в Кишиневе базируются три Boeing 737-800 с номерами UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF. Они выполняют рейсы по заказу авиакомпаний Flyone и HiSky.

В Кишиневе также базируется еще один Boeing 737-800 с регистрацией 9H-SAT авиакомпании SkyUp MT – европейского подразделения SkyUp с регистрацией на Мальте. Он перевозит пассажиров Flyone.

"Все украинские авиалайнеры в Молдове работают на условиях мокрого лизинга. Это вид аренды самолетов, при котором авиакомпания предоставляет заказчику самолет вместе с экипажем и техническим обслуживанием, за что получает фиксированную плату. При этом коммерческие риски за продажу билетов ложатся на заказчика рейсов", – объясняет издание.

Такой вид аренды в условиях закрытого неба в Украине во время военных действий дает возможность украинским авиакомпаниям продолжить свою работу и сохранить квалификацию лётного персонала, отмечает издание. В будущем они могут быстро возобновить полеты в Украине, когда это будет признано безопасным.

Ранее стало известно, что самолет обанкротившейся украинской авиакомпании МАУ совершает полеты из Кишинева. Авиалайнер сохранил прежнюю регистрацию и флаг на борту.
  • Сегодня, 09:31
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