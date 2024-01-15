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Bild рассекретил «секретный план» бундесвера по столкновению с РФ

Bild рассекретил «секретный план» бундесвера по столкновению с РФ
фото: Omar Marques / Getty Images

В Германии рассматривают возможный сценарий, при котором Россия атакует восточный фланг НАТО в 2025 году, сообщает Bild. Издание ссылается на секретный документ бундесвера, в котором изложен возможный «Путь к конфликту» между Россией и Североатлантическим альянсом, передаёт РБК

В сценарии возможные действия России и Запада описываются месяц за месяцем; кульминацией издание называет размещение сотен тысяч солдат НАТО и «неминуемое начало войны» летом 2025 года. Bild отмечает при этом, что в своем материале приводит неполные данные о численности и передвижениях войск НАТО по соображениям безопасности.

Согласно документу, в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет «сначала скрытую, а затем и открытую» атаку на Запад. Она будет включать кибератаки и «другие формы гибридной войны», главным образом в странах Балтии, утверждает Bild. Затем, пишет издание, произойдут столкновения, после чего Россия начнет масштабные учения с Белоруссией. Ситуация может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград.

В декабре 2024 года, пишет Bild, в Сувалкском коридоре (перешеек протяженностью около 100 км между территориями Белоруссии и Калининградской области, который фактически проходит по границе Польши и Литвы, отделяя страны Балтии от остальных членов НАТО) произойдет искусственно спровоцированный «пограничный конфликт», который приведет к беспорядкам и жертвам. Затем, полагают в бундесвере, на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН Россия обвинит Запад в подготовке нападения на страну.

В январе 2025-го на заседании Совета НАТО Польша и страны Балтии сообщат о растущей угрозе со стороны России. В мае 2025 года НАТО примет решение о мерах сдерживания: на восточный фланг перебросят 300 тыс. военных, в том числе 30 тыс. солдат бундесвера. Вопрос о том, удастся ли в итоге сдержать Россию, остается в сценарии открытым, пишет Bild.

В декабре начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман заявил, что «Европе необходимо срочно подготовиться» к потенциальному конфликту с Россией. По словам Хофмана, прямой угрозы Брюсселю нет, но есть риск для стран Балтии и Молдавии. Позднее на необходимость быть готовым к возможному конфликту указал командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен, заявив, что у страны должно быть «достаточно средств сдерживания» возможного противника. Вероятность войны допустили и власти Швеции, которая пока не входит в НАТО.

Российская сторона не раз отвергала планы войны с НАТО. Президент Владимир Путин говорил о нежелании столкновения с альянсом. Он отмечал, что конфликт на Украине связан с «созданием угроз безопасности России со стороны США и НАТО», которые при этом отказываются от переговоров. В декабре 2023 года Путин назвал «полной чушью» предупреждение президента США Джо Байдена об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине. «У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО, подчеркивал Путин, отмечая, что Москва заинтересована в развитии отношений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявлял, что не Россия угрожает Европе, а наоборот: ЕС, будучи «подконтрольным Соединенным Штатам Америки континентом», участвует в НАТО, «который двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».

Захарова прокомментировала «секретный план» бундесвера по столкновению с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 15 января, в комментарии «Известиям» поставила под сомнение опубликованный немецкой газетой Bild «секретный план» бундесвера по подготовке к возможному столкновению с Россией.

«Это не секретный план, а прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством [Анналены] Бербок», — цитируют дипломата "Известия"

Масштабные учения НАТО: Великобритания отправит в Европу 20 000 военных

Великобритания отправит 20 000 военнослужащих для службы по всей Европе в рамках масштабных учений НАТО в первой половине этого года. Об этом сообщает Reuters.

Для учения НАТО Steadfast Defender 24, который Альянс проведет с целью отработки защиты своего восточного фланга, Великобритания отправит в Европу военных, корабли и самолеты, передает rbc.ua

Развертывание включает в себя 16 000 военнослужащих британской армии, которые будут базироваться в Восточной Европе с февраля по июнь, авианосную ударную группу и штурмовики F35B Lightning и самолеты наблюдения.

"Сегодня я могу объявить, что Соединенное Королевство отправит около 20 000 военнослужащих для участия в одном из крупнейших развертываний НАТО со времен окончания холодной войны", - заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Он добавил, что военные объединят усилия с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, "обеспечивая жизненно важную гарантию против угрозы Путина".
  • Сегодня, 09:49
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