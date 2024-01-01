В 2024 году транзит украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Молдовы будет осуществляться со скидкой 27 %.
Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское Министерство по вопросам реинтеграции, представляя итоги совещания у вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук по обсуждению договоренностей, достигнутых по результатам встречи сопредседателей Межправительственной молдавско-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшейся 29 сентября 2023 года в городе Одесса, передает point.md со ссылкой на noi.md
«По результатам договоренностей в этом году на транзитные перевозки украинской аграрной продукции Республикой Молдова будет действовать скидка. Она составляет 27 % на действующие тарифы», — говорится в публикации.
Кроме того, министерство напомнило, что вступило в силу соглашение между правительствами Молдовы и Украины о строительстве пограничного перехода через реку Днестр на украинско-молдавской границе в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць, а 21 декабря 2023 года прошла церемония подписания 7 проектов протоколов, которые предусматривают организацию совместного контроля на общих пунктах пропуска через молдавско-украинскую государственную границу.