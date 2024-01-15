В Румынии протестующие фермеры заблокировали несколько трасс национального значения, городские дороги и ряд контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Украиной, Молдавией и Сербией. Об этом 15 января сообщил румынский телеканал Digi24.
Как отмечается, водители грузовиков и аграрии Румынии шестой день проводят массовую акцию протеста, всего на улицы страны выведено около 4,5 тыс. единиц техники, передают "Известия"
Они выступают против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также длительных и изнуряющих проверок на границах страны. Кроме того, протестующие требуют компенсации убытков фермеров, пострадавших от импорта сельскохозяйственной продукции с Украины
«Гнев перевозчиков и фермеров растет, они продолжают протестовать. Около 4,5 тыс. грузовиков и тракторов выведены на улицы и парализуют въезд в крупные города страны», — передает телеканал.
Отмечается, что протестующие заблокировали объездную дорогу города Тимишоара. Кроме того, колонна из десятков машин направилась по шоссе через населенный пункт Моравца, в сторону границы с Сербией. Помимо этого, перекрыты КПП Сирет и Верхний Виков на границе с Украиной и один на границе с Молдовой в Стынка-Костештах. Многотысячные акции протеста проходят также на въезде в города Бухарест, Крайова, Сибиу и многие другие.
В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Марчел Чолаку в понедельник обратился к отраслевым министрам с просьбой ускорить разработку нормативных актов, которые могли бы решить проблемы, о которых сообщили протестующие фермеры и перевозчики.
Днем ранее, 14 января, сообщалось, что румынские фермеры вновь перекрыли контрольно-пропускной пункт Сирет-Порубно на украинской границе, не давая проезда грузовикам, следующим с Украины. При этом для легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов погранпереход работает в обычном режиме. За день до этого подобная акция румынских фермеров продлилась шесть часов. Тогда на выезде из Украины встала в пробку почти тысяча грузовых автомобилей. В ведомстве указали, что причины блокировки КПП фермерами не установлены.
Румыния — не единственная страна, где недовольные ввозом украинской дешевой продукции фермеры и перевозчики проводят протесты, заявляя, что импорт с Украины приводит к упадку и разорению национальных фермерских хозяйств. Так, в начале декабря протестующие в Венгрии перекрыла границу со Словакией для украинских большегрузов. Тогда представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что около 1,6 тыс. грузовиков стоят в очереди на въезд на Украину со стороны Венгрии и Словакии. По его словам, это произошло из-за того, что польские перевозчики заблокировали пограничные переходы автотранспорта на украинской границе с Польшей.
До этого, еще в ноябре, перевозчики Польши также начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года. Сообщалось, что Украина лишилась миллионов евро из-за протеста перевозчиков в Польше.